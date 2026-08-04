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Domy z ogrodem na sprzedaż w Nowojelnia, Białoruś

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2 obiekty total found
Dom w Nowojelnia, Białoruś
Dom
Nowojelnia, Białoruś
Powierzchnia 59 m²
Na sprzeda? dom mieszkalny pod adresem Novoyolnya, (Dyatlovsky powiat), plac Novoyolnenskaya…
$12,596
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Dom w Nowojelnia, Białoruś
Dom
Nowojelnia, Białoruś
Powierzchnia 59 m²
Na sprzeda? dom mieszkalny pod adresem Novoyolnya, (Dyatlovsky powiat), plac Novoyolnenskaya…
$12,596
Zostaw prośbę
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