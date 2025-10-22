  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Zdanovicki sielski Saviet
  4. Dzielnica mieszkaniowa

Ratomka, Białoruś
Sprzedane lub nieaktualne
16
ID: 232
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 31.08.2023

Lokalizacja

  • Kraj
    Białoruś
  • Region / Państwo
    Obwód miński
  • Okolica
    rejon miński
  • Miasto
    Zdanovicki sielski Saviet
  • Wioska
    Ratomka

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Płyta
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2020
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

O kompleksie

Kompleks «Pirs» został zbudowany w stylu bałtyckim, niespotykanym na Białorusi, jest otoczony lasem, 5 minut spacerem od plaży nad Morzem Mińskim. Zamknięty teren z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, podwórka bez samochodów oraz całodobowy monitoring wizyjny zapewniają wyjątkowo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Wszystkie domy w Pirsie zostały już oddane do użytku. Jedyne pozostałe wolne mieszkania znajdują się w townhousach. Mieszkania na parterze z dużymi, otwartymi tarasami są najbardziej zbliżone do stylu wiejskiego: mieszkańcy urządzają tu letnie jadalnie z roślinami, spędzają czas z rodziną, a w ciepłe letnie wieczory organizują spotkania towarzyskie.

Cena za metr kwadratowy zaczyna się od 1287 USD.

Lokalizacja na mapie

