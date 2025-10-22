Dzielnica mieszkaniowa

Kompleks «Pirs» został zbudowany w stylu bałtyckim, niespotykanym na Białorusi, jest otoczony lasem, 5 minut spacerem od plaży nad Morzem Mińskim. Zamknięty teren z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, podwórka bez samochodów oraz całodobowy monitoring wizyjny zapewniają wyjątkowo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Wszystkie domy w Pirsie zostały już oddane do użytku. Jedyne pozostałe wolne mieszkania znajdują się w townhousach. Mieszkania na parterze z dużymi, otwartymi tarasami są najbardziej zbliżone do stylu wiejskiego: mieszkańcy urządzają tu letnie jadalnie z roślinami, spędzają czas z rodziną, a w ciepłe letnie wieczory organizują spotkania towarzyskie.

Cena za metr kwadratowy zaczyna się od 1287 USD.