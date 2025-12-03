Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. rejon nowogródzki
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w rejon nowogródzki, Białoruś

nieruchomości komercyjne
7
sklepy
3
Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Hotel 814 m² w Nowogródek, Białoruś
Hotel 814 m²
Nowogródek, Białoruś
Powierzchnia 814 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek dla hotelu, restauracji, muzeum w NovogrudokSprzedajemy zabytkowy budynek kompleksu …
$290,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się