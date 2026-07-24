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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w rejon narowelski, Białoruś

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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Narowla, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Narowla, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 3/5
Na sprzedaż przytulny apartament 1-pokojowy w Narovlya, na Makarenko ulicy, 9. Apartament zn…
$10,398
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Parametry nieruchomości w rejon narowelski, Białoruś

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