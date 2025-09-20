Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Białoruś
  3. rejon miadziolski
  4. Wynajem krótkoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem mieszkań i apartamentów na jeden dzień w rejon miadziolski, Białoruś

3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Miadzioł, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Miadzioł, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 78 m²
Piętro 4/9
$35
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Miadzioł, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Miadzioł, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$32
za noc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Budsław, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Budsław, Białoruś
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 7/9
📍 Lokalizacja: Okna wychodzą na las sosnowy, tworząc romantyczną atmosferę.🛋️ Czyste i jasne…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
