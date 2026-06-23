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Domy z basenem na sprzedaż w Miasocki sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Wiewióry, Białoruś
Dom
Wiewióry, Białoruś
Powierzchnia 132 m²
Domek w ag. Weryfikacje są twoim domem, gdzie wszystko jest przemyślane na najmniejszy szcze…
$99,625
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Parametry nieruchomości w Miasocki sielski Saviet, Białoruś

z garażem
z Ogród
Tanie
Luksusowe
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