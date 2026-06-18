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Domy z tarasem na sprzedaż w Markauski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Markauski sielski Saviet, Białoruś
Dom 2 pokoi
Markauski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? przytulny, du? y dom wiejski wraz z umeblowaniem, w autentycznym stylu, miejsce …
$29,346
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Parametry nieruchomości w Markauski sielski Saviet, Białoruś

z Ogród
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