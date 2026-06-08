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Domy Szeregowe z garażem w Liubonicki sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Szeregowiec 3 pokoi w Liubonicy, Białoruś
Szeregowiec 3 pokoi
Liubonicy, Białoruś
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż pokój 3. m2 w dwupiętrowym domku typu dom na pierwszym piętrze. Okna PVC.Central…
$29,500
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Parametry nieruchomości w Liubonicki sielski Saviet, Białoruś

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