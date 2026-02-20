Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. rejon lepelski
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w rejon lepelski, Białoruś

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Kamienski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Kamienski sielski Saviet, Białoruś
Kompleks pałacowy klasy premierowej nad jeziorem Ostrovno Położenie: region Witebsk, w pobli…
$350,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w rejon lepelski, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się