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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w rejon krzyczewski, Białoruś

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1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 4 619 m² w Krzyczew, Białoruś
Zakład produkcyjny 4 619 m²
Krzyczew, Białoruś
Powierzchnia 4 619 m²
Piętro 1/3
Oddzielny budynek produkcyjny o łącznej powierzchni 4,618,6 m2 do produkcji wielkoskalowej, …
$597,118
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