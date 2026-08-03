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Sklepy na sprzedaż w rejon krupski, Białoruś

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1 obiekt total found
Sklep 82 m² w Krupski, Białoruś
Sklep 82 m²
Krupski, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/1
Sprzedaż / wynajem Budynek jest wyspecjalizowany handel detaliczny. Powierzchnia całkowita w…
$14,500
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