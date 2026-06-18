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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Krasne Sioło, Białoruś

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Krasne Sioło, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Krasne Sioło, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 5/5
Trzypokojowe mieszkanie w miejskiej wsi Krasnoselsky Volkovysk powiat Grodno regionu.Na sprz…
$22,042
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Mieszkanie 3 pokoi w Krasne Sioło, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Krasne Sioło, Białoruś
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 5/5
Trzypokojowe mieszkanie w miejskiej wsi Krasnoselsky Volkovysk powiat Grodno regionu.Na sprz…
$22,042
Zostaw prośbę
Realting.com
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Realting.com
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