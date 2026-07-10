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Dom wolnostojący z ogrodem na sprzedaż w Kalinkowicze, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Kalinkowicze, Białoruś
Dom wolnostojący
Kalinkowicze, Białoruś
Powierzchnia 202 m²
Na sprzeda? przytulny 2- pi? trowy domek z własnym terytorium i gara? em. Na działce 9 akrów…
$136,557
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