Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. rejon kalinkowicki
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w rejon kalinkowicki, Białoruś

;
Magazyn Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Magazyn 813 m² w Kalinkowicze, Białoruś
Magazyn 813 m²
Kalinkowicze, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 813 m²
Piętro 1/1
Magazyn 812.5.m. z osobnym wejściem. Idealny dla własnego biznesu lub wynajem i zarabianie p…
$59 333
VAT
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się