Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Obwód grodzieński
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Apartamenty wielopoziomowe

Wynajem długoterminowy mieszkań dwupoziomowych w Obwód grodzieński, Białoruś

Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Grodno, Białoruś
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Grodno, Białoruś
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Piętro 7/8
Do wynajęcia 2- pokój dwupoziomowy apartament z designerskim naprawyDla tych, którzy szukają…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się