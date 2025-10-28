Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Obwód grodzieński
  4. Mieszkania
  5. Rezydencja

Rezydencje na sprzedaż w Obwód grodzieński, Białoruś

Rezydencja 6 pokojów w Mir, Białoruś
Rezydencja 6 pokojów
Mir, Białoruś
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 309 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy domek, 2 piętra z użytkowanym płaskim dachem z widokiem na zamek Mir, wnętrze jest wyko…
$900,000
