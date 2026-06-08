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Domy z garażem na sprzedaż w Haradzishcha, Białoruś

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Horodyszcze, Białoruś
Dom wolnostojący
Horodyszcze, Białoruś
Powierzchnia 326 m²
Niepowtarzalny projekt domu 5 km od Moskiewskiej Ring Road jest na sprzedaż w miejscowości G…
$328,924
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Dom w Horodyszcze, Białoruś
Dom
Horodyszcze, Białoruś
Powierzchnia 80 m²
Kompaktowy jednopiętrowy budynek mieszkalny ze wszystkimi komunikacjami zbudowanymi w 2000 r…
$58,358
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