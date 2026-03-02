Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Hara, Białoruś

W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Klikając "Prześlij zgłoszenie", zgadza się Pani/Pan na to, że Realting i specjaliści od nieruchomości mogą kontaktować się z Panią/Panem za pośrednictwem dowolnego ze wskazanych kanałów. Nie musi Pani/Pan wyrażać zgody na zakup jakiejkolwiek nieruchomości, towarów lub usług. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przeczytanie Warunków korzystania. Warunki użytkowania.

Dom w Dubrowy, Białoruś
Dom
Dubrowy, Białoruś
Powierzchnia 92 m²
Przytulny dom z poddaszem, taras i wspaniałe widoki na Maiden Mountain ❤️ Sprzedaż unikalneg…
$66,900
Mieszkanie 1 pokój w Grodno, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Grodno, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 4/5
Na sprzeda? mieszkanie - studio w nowej dzielnicy zabudowy mieszkaniowej Folyush, przy ulicy…
$58,000
Dom w Aliachnovicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Aliachnovicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 38 m²
Nowa dacha w Peleng ST ❤️ Nowy domek 38.4 m kw. w ogrodowym partnerstwie "Peleng". Dwupoziom…
$12,300
Mieszkanie 3 pokoi w Mińsk, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Mińsk, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 96 m²
Piętro 8/14
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż na Avenue Winners, 123, w Mińsku! Przestronne …
$214,990
Mieszkanie 3 pokoi w Mińsk, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Mińsk, Białoruś
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 88 m²
Piętro 19/22
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w nowym budynku w Mińsku, dzielnicy moskiewski…
$225,000
Dom w Malinowszcyzna, Białoruś
Dom
Malinowszcyzna, Białoruś
Powierzchnia 76 m²
Marzycielski plan budowy domu w Malinovshchina! ❤️ Na sprzeda? p? aski dzia? ka 22 ha w cich…
$9,900
Dom w Starobin, Białoruś
Dom
Starobin, Białoruś
Powierzchnia 211 m²
Dream House w pobliżu natury ❤️ Wysokiej jakości dom w Starobin jest świeżym budynkiem, wszy…
$77,500
Dom wolnostojący w Starobinski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Starobinski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 261 m²
Dobra inwestycja to kupić domek. ❤️Przedstawiamy Państwu premium domek ze wszystkimi udogodn…
$215,000
Mieszkanie 1 pokój w Mołodeczno, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Mołodeczno, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 3/5
Doskonały 1- k apartament w centrum Molodechno ze wszystkimi meblami i urządzeniami ❤️ Przed…
$34,900
Dom wolnostojący w Baraulianski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Baraulianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 221 m²
Przestronny domek w malowniczym miejscu, zaledwie 9 km od MKAD ❤️Ten dom da Ci możliwość cie…
$269,900
Dom w Ziembinski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Ziembinski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 49 m²
Przytulny domek z ogrodem i wanną w malowniczej okolicy ❤️Ten domek jest idealny dla tych, k…
$16,900
Dom w Gródek Ostroszycki, Białoruś
Dom
Gródek Ostroszycki, Białoruś
Powierzchnia 1 506 m²
Kompleks biznesowy w Ostrashitsky Township z widokiem na Usyazh River ❤️ 15 km od Mińska na …
$499,500
