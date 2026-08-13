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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Jezieryszcze, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Jezieryszcze, Białoruś
Dom
Jezieryszcze, Białoruś
Powierzchnia 49 m²
Dom na sprzeda ¿w mie ¶ cie Ezerishch (Gorodok powiat ± Witebsk), w pobli ¿u punktu kontroln…
$4,800
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