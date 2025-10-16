Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. rejon dzierżyński
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Zakład produkcyjny

Wynajem długoterminowy pomieszczenia przemysłowe w rejon dzierżyński, Białoruś

Stankauski sielski Saviet
3
Zakład produkcyjny Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Zakład produkcyjny 694 m² w Stańków, Białoruś
Zakład produkcyjny 694 m²
Stańków, Białoruś
Pokoje 20
Powierzchnia 694 m²
Piętro 1/1
Wynajem magazynu do produkcji lub przechowywania do 694 m2 pod adresem: Stankovo (30 km od M…
$2,084
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zakład produkcyjny 1 174 m² w Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Zakład produkcyjny 1 174 m²
Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 1 174 m²
Piętro 1/1
Baza produkcyjna jest wynajmowana. Cel jest wielofunkcyjny. Wynajem pomieszczeń 1174 m2. …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zakład produkcyjny 1 174 m² w Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Zakład produkcyjny 1 174 m²
Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 1 174 m²
Piętro 1/1
Baza produkcyjna jest wynajmowana. Cel jest wielofunkcyjny. Wynajem pomieszczeń 1174 m2. …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się