Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. rejon dzierżyński
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Nieruchomości komercyjne

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w rejon dzierżyński, Białoruś

Stankauski sielski Saviet
8
Dzierżyńsk
3
Nieruchomości komercyjne Usuwać
Wyczyść
14 obiektów total found
Magazyn 750 m² w Fanipol, Białoruś
Magazyn 750 m²
Fanipol, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 750 m²
Piętro 1
Nowy magazyn w Fanipol, Zavodskaya str. 41 D Powierzchnia całkowita wynosi 750 metrów kwadr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zakład produkcyjny 694 m² w Stańków, Białoruś
Zakład produkcyjny 694 m²
Stańków, Białoruś
Pokoje 20
Powierzchnia 694 m²
Piętro 1/1
Wynajem magazynu do produkcji lub przechowywania do 694 m2 pod adresem: Stankovo (30 km od M…
$2,084
za miesiąc
Zostaw prośbę
Magazyn 200 m² w Dworzyszcze, Białoruś
Magazyn 200 m²
Dworzyszcze, Białoruś
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/1
Na wynajem / sprzeda? magazyn, produkcja, nieogrzewany magazyn z profilu metalowego w d. Sto…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 206 m² w Dzierżyńsk, Białoruś
Lokale gastronomiczne 206 m²
Dzierżyńsk, Białoruś
Powierzchnia 206 m²
Liczba kondygnacji 6
We bring to your attention the opening of the first in Dzerzhinsk Food Kort, located on the …
$2,472
za miesiąc
Zostaw prośbę
Торговые помещения 35 м2- 220 м2 в г. Дзержинск w Dzierżyńsk, Białoruś
Торговые помещения 35 м2- 220 м2 в г. Дзержинск
Dzierżyńsk, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 1
Предлагаем Вашему внимание торговые помещения площадью от 35 м2 до 220 м2, в ТЦ «Мокаопт»…
$14
za miesiąc
Zostaw prośbę
Офисные помещения 11,3 м2 - 139,9 м2 в г. Дзержинск w Dzierżyńsk, Białoruś
Офисные помещения 11,3 м2 - 139,9 м2 в г. Дзержинск
Dzierżyńsk, Białoruś
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 4
Предлагаем Вашему внимание офисные помещения площадью от 11,3 м2 до 139,9 м2 в ТЦ «Мокаопт»,…
$5
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 1 174 m² w Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 1 174 m²
Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 1 174 m²
Piętro 1/1
Baza produkcyjna jest wynajmowana. Cel jest wielofunkcyjny.
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zakład produkcyjny 1 174 m² w Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Zakład produkcyjny 1 174 m²
Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 1 174 m²
Piętro 1/1
Baza produkcyjna jest wynajmowana. Cel jest wielofunkcyjny. Wynajem pomieszczeń 1174 m2. …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Magazyn 694 m² w Stańków, Białoruś
Magazyn 694 m²
Stańków, Białoruś
Pokoje 20
Powierzchnia 694 m²
Piętro 1/1
Wynajem magazynu do produkcji lub przechowywania do 694 m2 pod adresem: Stankovo (30 km od M…
$2,084
za miesiąc
Zostaw prośbę
Magazyn 30 m² w Stańków, Białoruś
Magazyn 30 m²
Stańków, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 1/1
Magazyn wynajmu 30m2, s / s Stankowski Oferujemy długoterminową dzierżawę kontenera morskieg…
$50
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 30 m² w Stańków, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 30 m²
Stańków, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 1/1
Magazyn wynajmu 30m2, s / s Stankowski Oferujemy długoterminową dzierżawę kontenera morskieg…
$50
za miesiąc
Zostaw prośbę
Magazyn 630 m² w Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Magazyn 630 m²
Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 630 m²
Piętro 1/1
Wynajem magazynuAdres: Region Miński, Dzierzinski, Stankowski, Stankovo 98 / 135Powierzchnia…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Magazyn 1 411 m² w Fanipalski sielski Saviet, Białoruś
Magazyn 1 411 m²
Fanipalski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 5
Powierzchnia 1 411 m²
Liczba kondygnacji 1
We bring to your attention a warehouse located at the address: Minsk region, Dzerzhinsky dis…
$6
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zakład produkcyjny 1 174 m² w Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Zakład produkcyjny 1 174 m²
Stankauski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 1 174 m²
Piętro 1/1
Baza produkcyjna jest wynajmowana. Cel jest wielofunkcyjny. Wynajem pomieszczeń 1174 m2. …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę