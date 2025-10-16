Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. rejon dzierżyński
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w rejon dzierżyński, Białoruś

Mieszkanie 3 pokoi w Fanipol, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Fanipol, Białoruś
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 4/5
$500
za miesiąc
