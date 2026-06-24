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Domy z basenem na sprzedaż w Dzitvianski sielski Saviet, Białoruś

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1 obiekt total found
Dom w Dzitvianski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Dzitvianski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 67 m²
Marzysz o domu na wsi ze wszystkimi wygodami? Dom kąpielowy, łazienka, kuchnia, 2 sypialnie …
$32,857
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Parametry nieruchomości w Dzitvianski sielski Saviet, Białoruś

z garażem
z Ogród
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