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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon dubrowieński, Białoruś

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 300 m² w Pirahouski sielski Saviet, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Pirahouski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 300 m²
Numer umowy z agencją 532 / 1 od 2026- 08- 11
$485,000
VAT
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