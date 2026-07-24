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Dom wolnostojący z basenem na sprzedaż w rejon czerwieński, Białoruś

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Smilavicki sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Smilavicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 339 m²
Nowoczesny domek 2001 z działką 28 akrów ❤️ Przestronny dwupoziomowy domek dla 6 pokoi z w p…
$188,108
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Parametry nieruchomości w rejon czerwieński, Białoruś

z garażem
z Ogród
Tanie
Luksusowe
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