  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Chazouski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Garaż

Dom wolnostojący z garażem na sprzedaż w Chazouski sielski Saviet, Białoruś

Dom wolnostojący w Rahozy, Białoruś
Dom wolnostojący
Rahozy, Białoruś
Powierzchnia 347 m²
Stylowy nowoczesny domek w prestiżowej okolicy! ❤️ Na sprzedaż nowoczesny domek premium w pr…
$220,000
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
