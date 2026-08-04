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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w rejon czaśnicki, Białoruś

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nieruchomości komercyjne
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Zakład produkcyjny Usuwać
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2 obiekty total found
Zakład produkcyjny 12 000 m² w Nowołukoml, Białoruś
Zakład produkcyjny 12 000 m²
Nowołukoml, Białoruś
Powierzchnia 12 000 m²
Do bazy produkcyjnej Zobacz więcej na naszym kanale Telegram @ an7 _ estate LLC "7 floor", …
$1,50M
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Zakład produkcyjny 12 000 m² w Nowołukoml, Białoruś
Zakład produkcyjny 12 000 m²
Nowołukoml, Białoruś
Powierzchnia 12 000 m²
Piętro 1/5
Do bazy produkcyjnejZobacz jeszcze więcej w naszym kanale Telegram @ an7 _ estate Numer umow…
$1,50M
VAT
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