  Białoruś
  Białoruś
  rejon bereski
  Wynajem krótkoterminowy
  Mieszkanie

Wynajem mieszkań i apartamentów na jeden dzień w rejon bereski, Białoruś

Bereza Kartuska
3
Białooziersk
3
9 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Bereza Kartuska, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Bereza Kartuska, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Białooziersk, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Białooziersk, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 3/9
$27
za noc
Mieszkanie 3 pokoi w Białooziersk, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Białooziersk, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/8
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Bereza Kartuska, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Bereza Kartuska, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2/5
$24
za noc
Mieszkanie 3 pokoi w Maliecki sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Maliecki sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 6/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Maliecki sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Maliecki sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 2/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Bereza Kartuska, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Bereza Kartuska, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 3 pokoi w Białooziersk, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Białooziersk, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Maliecki sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Maliecki sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 7/9
$24
za noc
