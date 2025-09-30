Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. rejon brahiński
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon brahiński, Białoruś

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 1 804 m² w Vuhlouski sielski Saviet, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 1 804 m²
Vuhlouski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 10
Powierzchnia 1 804 m²
Piętro 1/2
Oferujemy Państwu wielofunkcyjny budynek z działką, znajdujący się pod adresem: Minsk region…
$180,000
