Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. rejon baranowicki
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Garaż

Dom wolnostojący z garażem na sprzedaż w rejon baranowicki, Białoruś

;
Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Miłowidy, Białoruś
Dom wolnostojący
Miłowidy, Białoruś
Powierzchnia 127 m²
Dwupiętrowy domek w centrum agromiasta Milovida - komfort życia miejskiego wśród malowniczej…
$25,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w rejon baranowicki, Białoruś

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się