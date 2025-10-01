Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon bobrujski, Białoruś

2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 1 455 m² w Syckava, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 1 455 m²
Syckava, Białoruś
Powierzchnia 1 455 m²
Centrum rekreacyjne znajduje się na działce o powierzchni 2,39 ha wśród lasu. Dostępne: budy…
$110,000
