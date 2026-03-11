Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon osipowicki, Białoruś

2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 9 999 m² w Jalizauski sielski Saviet, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 9 999 m²
Jalizauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 9 999 m²
Liczba kondygnacji 4
Sprzedaż produkcjiAdres: obwód mohylewski, dystrykt Osipovichi, RP Elzowo, Kalinin str. 6Pow…
$977,000
Sklep 34 m² w Osipowicze, Białoruś
Sklep 34 m²
Osipowicze, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1/1
Sprzedaż pawilonu handlowego. znajduje się w obszarze FOK "Muscul", obszar BAM w. Osipovichi…
$17,900
