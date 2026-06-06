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Domy z garażem na sprzedaż w Oszmiana, Białoruś

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Oszmiana, Białoruś
Dom wolnostojący
Oszmiana, Białoruś
Powierzchnia 158 m²
Na dobrze utrzymanej działce ziemi o powierzchni 0,25 ha znajduje się nowoczesny, wysokiej j…
$129,000
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Dom wolnostojący w Oszmiana, Białoruś
Dom wolnostojący
Oszmiana, Białoruś
Powierzchnia 158 m²
Na dobrze utrzymanej działce ziemi o powierzchni 0,25 ha znajduje się nowoczesny, wysokiej j…
$129,000
Zostaw prośbę
Realting.com
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Realting.com
Udać się