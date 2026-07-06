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Wille na sprzedaż w Shamakhi District, Azerbejdżan

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1 obiekt total found
Willa 8 pokojów w Shamakhi District, Azerbejdżan
Willa 8 pokojów
Shamakhi District, Azerbejdżan
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Willa gotowa do pilnej sprzedaży poniżej kosztów wymianyTo nie jest zwykły dom.Jest to w peł…
$132,000
VAT
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Parametry nieruchomości w Shamakhi District, Azerbejdżan

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