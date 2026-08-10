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Penthouse na Sprzedaż w Karyntia, Austria

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1 obiekt total found
Penthouse 3 pokoi w Lechnerschaft, Austria
Penthouse 3 pokoi
Lechnerschaft, Austria
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 2/1
Opis: Ten ekskluzywny apartament jest na sprzedaż w doskonałej lokalizacji Millstatt. Zapie…
$1,15M
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Parametry nieruchomości w Karyntia, Austria

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