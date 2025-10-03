Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Burgenland
  4. Mieszkania
  5. Bungalow

Bungalow na sprzedaż w Burgenland, Austria

Bungalow Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bungalow 1 pokój w Lutzmannsburg, Austria
Bungalow 1 pokój
Lutzmannsburg, Austria
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
$163,045
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Burgenland, Austria

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się