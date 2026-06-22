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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bezirk Waidhofen an der Thaya, Austria

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Dietmanns, Austria
Mieszkanie
Dietmanns, Austria
Powierzchnia 875 m²
KOBIETY I PRACE W DACH Exclusive życia i biznesu w dzielnicy leśnej 2.900 m2 powierzchni 1…
$1,21M
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Parametry nieruchomości w Bezirk Waidhofen an der Thaya, Austria

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