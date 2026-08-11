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Mieszkania na sprzedaż w Bezirk Voitsberg, Austria

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Edelschrott, Austria
Mieszkanie
Edelschrott, Austria
Powierzchnia 176 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom w Modriach, 8583 Modriach, znajduje się w idyllicznej styrii, otoczony delikatnymi wzgór…
$518,911
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Parametry nieruchomości w Bezirk Voitsberg, Austria

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