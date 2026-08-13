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Domy na sprzedaż w Bezirk Volkermarkt, Austria

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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Sankt Kanzian am Klopeiner See, Austria
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Dom 5 pokojów
Sankt Kanzian am Klopeiner See, Austria
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 448 m²
Liczba kondygnacji 1
Odkryj rzadką okazję w jednym z najpiękniejszych regionów południowej Karyntii. Haus / Villa…
$681,812
VAT
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Parametry nieruchomości w Bezirk Volkermarkt, Austria

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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