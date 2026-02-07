Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Austria
  3. Bezirk Urfahr Umgebung
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Bezirk Urfahr Umgebung, Austria

1 obiekt total found
Willa w Engerwitzdorf, Austria
Willa
Engerwitzdorf, Austria
Powierzchnia 400 m²
Opis terenu: Na sprzedaż jest dzia? ka z istniejącym domem mieszkalnym wymagaj? cym remontu…
$736,435
