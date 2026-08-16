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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bezirk Spittal an der Drau, Austria

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2 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Lechnerschaft, Austria
Penthouse 3 pokoi
Lechnerschaft, Austria
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 2/1
Opis: Ten ekskluzywny apartament jest na sprzedaż w doskonałej lokalizacji Millstatt. Zapie…
$1,15M
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Mieszkanie 3 pokoi w Lechnerschaft, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Lechnerschaft, Austria
Pokoje 3
Powierzchnia 88 m²
Ten ekskluzywny apartament z trzema sypialniami o wielkości 87.61 metrów kwadratowych oferuj…
$1,04M
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Parametry nieruchomości w Bezirk Spittal an der Drau, Austria

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