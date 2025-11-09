Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Bezirk Neunkirchen, Austria

2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Ternitz, Austria
Dom 5 pokojów
Ternitz, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 132 m²
$345,926
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Buchbach, Austria
Dom 7 pokojów
Buchbach, Austria
Pokoje 7
Powierzchnia 5 m²
Ten wspaniały obiekt posiada 241 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej rozłożonej na t…
$691,779
Zostaw prośbę
