  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Bezirk Mistelbach
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Bezirk Mistelbach, Austria

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 73 m² w Bogenneusiedl, Austria
Nieruchomości komercyjne 73 m²
Bogenneusiedl, Austria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom znajduje się w pobliżu Mistelbach i Wolkersdorf w Weinviertel.! Dobry dom w Boggenneusie…
$229,583
