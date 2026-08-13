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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bezirk Klagenfurt Land, Austria

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1 obiekt total found
Dom w Techelsberg am Worther See, Austria
Dom
Techelsberg am Worther See, Austria
$926,349
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Parametry nieruchomości w Bezirk Klagenfurt Land, Austria

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