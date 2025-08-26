Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Bezirk Ganserndorf
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Bezirk Ganserndorf, Austria

1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Hohenau an der March, Austria
Willa 5 pokojów
Hohenau an der March, Austria
Pokoje 5
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 2
Typ: Prywatny budynek mieszkalny Wykres: 610 m2 Powierzchnia: około 205 m2 Rok budowy: 1963 …
$340,010
