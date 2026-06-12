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Hotele na sprzedaż w Kotayk Province, Armenia

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1 obiekt total found
Tsaghkahovit hotel w Tsakhkadzor, Armenia
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Tsaghkahovit hotel
Tsakhkadzor, Armenia
Powierzchnia 2 600 m²
Liczba kondygnacji 3
Obsługa 50- Pokój Hotel na sprzedaż w Premiera Lokalizacja, Tsaghkadzor - 1.5 Hectares Land …
$3,90M
VAT
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