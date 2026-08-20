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Wynajem długoterminowy domy w Xhafzotaj, Albania

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Sallmonaj, Albania
Dom 4 pokoi
Sallmonaj, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa znajduje się w spokojnej okolicy Shijak, w pobliżu skrzyżowania w 4- way. To jest 2 hi…
$752
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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