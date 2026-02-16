Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Vore
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Vore, Albania

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Marqinet 2, Albania
Mieszkanie 2 pokoi
Marqinet 2, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 5/5
Apartament znajduje się na 5 piętrze 5-piętrowego budynku w pobliżu stadionu "Niko Dovana" w…
$76,794
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Vore, Albania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się