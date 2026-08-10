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Wynajem długoterminowy Sale konferencyjne w Obwód Wlora, Albania

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1 obiekt total found
Sala konferencyjna 128 m² w Bashkia Vlore, Albania
Sala konferencyjna 128 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 128 m²
Wielofunkcyjna przestrzeń do wynajęcia o powierzchni 128m ², znajduje się na parterze prywat…
$286
za miesiąc
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