Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Tirana
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Penthouse

Wynajem długoterminowy penthouse’ów w Tirana, Albania

Penthouse Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Penthouse 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Piętro 5/6
Jepet me qira një penthouse modern me sipërfaqe totale prej 210 m², i pozicionuar në një nga…
$2,901
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się